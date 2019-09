Museo del sax: concerto omaggio per il CSMT

Sabato 21 settembre 2019 nelle sale del Museo del Saxofono di Fiumicino avranno luogo una serie di concerti e performance musicali per festeggiare il Trentennale della fondazione del Centro Studi Musicali Torre in Pietra, associazione che gestisce il Museo con la presidenza di Attilio Berni, storico collezionista di saxofoni che ha ideato l’originale spazio culturale inaugurato pochi giorni fa.

Sarà una festa poliedrica della musica, , con ingresso libero a tutti, che a partire dalle 11:00, vedrà alternarsi numerose formazioni che si esibiranno in un repertorio dai generi musicali diversificati: dal duo “Pop Project” (ore 11.00) allo spettacolo di propedeutica musicale “Body Percussion” (ore 16:00), da “MarginE” performance rap di Davide Cruciani (ore 17.00) a “Photography” corso di fotografia (ore 17.00), dal concerto delle “Iobbi Sisters” (ore 18.00) a “Prove Aperte” (ore 18.30) per terminare infine con il grande concerto dell’orchestra swing MoonLight Big Band (ore 21:00).

Il programma della giornata

Ore 11:00 – “Pop Project” – Simona della Porta (voce) Danilo Pierini (pianoforte). Ore 16:00 – “Body Percussion” – Spettacolo di propedeutica musicale a cura di Cristina Rossi e Beatrice Berni. Ore 17:00 – “MarginE” – performance rap di Davide Cruciani. Ore 17:30 – “Photography” – presentazione corso di fotografia a cura di Roberto Moretti e Paolo Consalvo. Ore 18.00 “Iobbi Sisters” – duo pianoforte e violino. Ore 18:30 – “Prove Aperte” con il quartetto di saxofoni a cura di Alessandro Bacchiega. Ore 21:00 – “Moonlight Big band” – orchestra swing di 21 musicisti

Il CSMT nasce nel 1987 come attività collaterale della piccola banda di Torrimpietra ma già dopo qualche anno, grazie all’incremento del numero degli associati ed al proliferare delle attività didattiche ed orchestrali, si costituisce in una nuova realtà associativa. Dal 1989 ad oggi oltre 1600 allievi hanno frequentato i corsi di musica del CSMt e tra questi moltissimi sono coloro che hanno poi intrapreso un’attività musicale professionistica.

Numerose le partecipazioni a mostre nazionali ed internazionali: L’Aquila, Ferrara, Roma, Viterbo, Alatri, Bari, Frascati, Perugia, Avellino, Cupra Marittima, Dinant, Terni, Moncalieri, Lecce, Fiumicino, Cerveteri, Serino, Cesena, Parigi, Bruxelles e Zagabria.

Molteplici le collaborazioni cinematografiche: da “La leggenda del pianista sull’oceano” di G. Tornatore a “The Talented Mr. Ripley” di A. Minghella e “The Gangs of New York“ di M. Scorsese.

Tantissimi i concerti tenuti nei più importanti teatri d’Europa e del mondo: l’Opéra di Parigi, il Teatro Valladolid in Spagna, il Teatro di Norimberga, il Palazzo dei Congressi di Strasburgo, il teatro Lisinski di Zagabria ed ancora in Inghilterra, Israele, Austria, Russia, Cina, Svizzera, Svezia, Stati Uniti, Belgio ed Olanda.

Il Museo del Saxofono gode del Patrocinio di Comune di Fiumicino ed Ambasciata del Belgio ed è sponsorizzato da Selmer Paris (Francia), Borgani (Italia), Eppelsheim (Germania), BCC Roma, International Woodwind (Usa), J’Elle Stainer (Brasile) e Anipo (Francia). Suoi partner sono le Farmacie Comunali Fiumicino.

Il Museo del Saxofono è in via dei Molini snc (angolo via Reggiani), a Maccarese – Fiumicino

L’ingresso è libero. Infoline: 39 06 61697862 – info@museodelsaxofono.com

Max