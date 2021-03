Musica contro le mafie, a Casa Sanremo premiati i vincitori dell’undicesima edizione

Domani 2 marzo alle ore 11:15 dagli studi televisivi di Casa Sanremo, il momento finale della 11.ma edizione del Premio Musica contro le mafie. Nel giorno d’apertura del 71.mo Festival della Canzone Italiana gli artisti vincitori del Premio, ideato e diretto da Gennaro de Rosa, saranno protagonisti della fase finale di un lungo percorso iniziato a settembre 2020.

Completamente rinnovata Casa Sanremo è riuscita a costruire, anche in un momento così complicato per gli organizzatori di eventi dal vivo, la programmazione trasformando il suo palco in studi Web/TV dai quali verranno trasmesse numerose iniziative e in particolare l’appuntamento del Premio Musica contro le mafie. Sarà possibile seguire la diretta collegandosi su www.casasanremo.it e su una rete di social network e TV collegate alle manifestazioni. La conduzione della premiazione è affidata alla conduttrice e showgirl Veronica Maya.

Protagonisti dagli studi Web/TV di Casa Sanremo i vincitori del Premio che l’associazione, della quale è presidente onorario Don Luigi Ciotti, assegna ai brani che hanno ottenuto più voti nelle varie fasi: Davide Ambrogio con la canzone “A San Michele” e De Almeida con il brano “Rosalia”. Insieme a loro riceveranno due menzioni speciali Donix per “Siriana” (menzione speciale Musica contro le mafie) e Alessandra Chiarello con “My Gun is my Voice” (menzione speciale su segnalazione del Club Tenco) e il premio Speciale “Once Upon a Star” in collaborazione con TIMMUSIC, assegnato alla migliore reinterpretazione di un brano di John Lennon in occasione dei 40 anni dalla sua scomparsa, risultata essere quella di Joseph Foll con la rivisitazione della celebre “A Working Class Hero”.

Tra i tanti interventi in streaming e video contributi quelli di Roberto Vecchioni, in rappresentanza del Club Tenco (storico e consolidato partner di Musica contro le mafie), della Direttrice della rivista della Polizia di Stato (Poliziamoderna) Annalisa Bucchieri, un estratto dell’intervento sulla bellezza e l’importanza dell’arte di Don Luigi Ciotti. Sarà presente in studio la Responsabile TIMVISION and other Entertainment products, Antonella Dominici.

“Riusciamo a celebrare, in una modalità nuova, la fase finale del Premio Musica contro le mafie in un contesto come quello dei nuovi studi televisivi di Casa Sanremo, che ha dimostrato di essere un esempio importante di resilienza e capacità di trasformare l‘emergenza in cambiamento positivo. Lo slogan ‘Live from Everywhere”’ ha segnato e connotato, come mai avremmo immaginato quando lo abbiamo coniato, l’’undicesima edizione. Musica, cittadinanza attiva ed impegno sociale non si sono fermati. Nonostante tutto siamo riusciti a portare avanti nostro il messaggio di speranza, il nostro sogno di bellezza ed il nostro impegno concreto per la vita, ricordandoci sempre l’invito di Don Luigi Ciotti quando dice che dobbiamo diventare lottatori di speranza e resistere perché resistere significa esistere” –dichiara Gennaro de Rosa.

L’undicesima edizione è stata sostenuta da:

Uno maggio Taranto, Club Tenco, Primo Maggio Roma, Officine Buone, KeepOn Live, Michele Affidato, Smart, Avviso Pubblico, Legambiente, Unione degli Studenti, Polizia di Stato, RaiNEws24, TimMusic, PoliziaModerna, FeeLLove e con il Supporto di: AFI, ACEP, UNEMIA, OmniaEnergia, Edizioni Emmekappa.

