Musica e libri all’Acquario Romano: ‘Musica per la Memoria’ e gli ‘Anni Bui’ per tutte le vittime del terrorismo tra le forze dell’ordine

“Musica per la Memoria”. E’ il titolo dell’evento organizzato e promosso dall’Associazione Domenico Ricci per la memoria dei caduti di via Fani e patrocinato dall’assessorato alla Cultura di Roma Capitale.

Il concerto – in programma giovedi’ 16 marzo alle 20,30 all’Acquario Romano – vuole ricordare tutte le vittime del terrorismo tra le forze dell’ordine ecommemorare, contestualmente, il 45esimo anniversario della strage di via Fani.

L’obiettivo e’ quello di trasformare tale giornata da un evento tragico e luttuoso per tutto il Paese in una giornata che possa diventare lieta e di speranza. La serata mette in scena una singolare fusione tra la fanfara dell’Arma dei carabinieri e i racconti dei familiari delle vittime delle forze dell’ordine uccise per mano terroristica.

Grazie al libro “Anni Bui – storie sconosciute di uomini in divisa ammazzati dal terrorismo, dal 1956 al 1980”, scritto da Salvatore Lordi (che racconta, in una sorta di diario, le vite intime e familiari di mogli, figli, fratelli dei tanti poliziotti, carabinieri, finanzieri ammazzati dai terroristi), la Fanfara dell’Arma musichera’ per l’occasione i brani che furono il “life motive” di uno scampolo di vita vissuto insieme.

Lo scopo e’ di restituire a questi uomini delle forze dell’ordine, ricordati fino ad ora negli anniversari e nelle commemorazioni ufficiali, un’altra immagine: quella piu’ tenera e intima vissuta all’interno delle rispettive famiglie, dove proprio la musica fu perno e riferimento di un fugace e spensierato momento di vita.

