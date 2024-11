Musica e teatro, tutto pronto per il Fabrica Festival

FABRICA DI ROMA – Il Teatro Tenda PalArte è pronto a ospitare la nuova stagione del Fabrica Festival, un ricco programma di eventi che accompagnerà il pubblico da novembre 2024 fino a marzo 2025. Organizzato dall’associazione Musicultura, in collaborazione con il comune di Fabrica di Roma, il festival si propone come un affascinante viaggio tra la musica, la cultura popolare e il teatro. Portando sul palco artisti di talento e celebri compagnie teatrali, questa edizione si distingue per la qualità e la varietà della proposta artistica. La cornice intima e accogliente del PalArte si trasformerà, evento dopo evento, in uno spazio dove le tradizioni musicali si intrecciano con le emozioni del teatro, creando un’esperienza unica per gli spettatori. Il festival si apre il 24 novembre con l’energia di Areasud Electric Roots, un’esibizione che unisce tarantelle, zampogna e friscalettu, evocando i ritmi e i suoni della tradizione popolare italiana. La musica come strumento di guarigione del cuore arriva invece il 1° dicembre con Sparatrapp, un quartetto che con umorismo e melodia coinvolge il pubblico in un’esperienza terapeutica di risate e buona musica. Per gli amanti della musica salentina, il 7 dicembre Ambrogio Sparagna presenterà Lumenea, una serata intensa dedicata ai canti della Grecia Salentina, un evento speciale che, per l’occasione, avrà un biglietto a 10 euro. La musica popolare continua a essere protagonista il 21 dicembre con Clara Graziano al ritmo della luna, un concerto che esplora le melodie popolari e le canzoni d’autore italiane, regalando un momento intimo e autentico. L’anno nuovo si apre il 19 gennaio con I Tamburellisti di Otranto, che faranno rivivere le antiche danze della pizzica e della tarantella, trasportando il pubblico nelle atmosfere festose del Sud Italia. A seguire, il 26 gennaio, arriva un omaggio al grande cantautore Gianmaria Testa con Tiberio Ferracane e l’OrchestraIunata, uno spettacolo che celebra il valore poetico e musicale dell’artista attraverso le sue canzoni più amate. Il 2 febbraio, il palco di Fabrica di Roma accoglierà Luca Cionco canta De André, un tributo a uno dei più amati poeti della musica italiana. L’omaggio a Fabrizio De André rappresenta un momento di profonda riflessione e ammirazione per la poesia in musica, capace di toccare corde emotive uniche.Il 9 febbraio, la compagnia Linea di Confine porterà in scena la commedia Due donne e un delitto, mentre il 16 febbraio sarà il turno di La cena dei cretini, rappresentata dalla compagnia Raffaello. Entrambi gli spettacoli, riconosciuti con il Premio Arco d’Oro per il teatro amatoriale, promettono risate e intrighi. Il 23 febbraio, invece, la compagnia I Mattatori intratterrà il pubblico con Se devi dire una bugia dilla grossa, una farsa che, con humor e leggerezza, esplora i malintesi della vita quotidiana. Il 16 marzo, la compagnia Luna Nuova metterà in scena Il berretto a sonagli, un classico del teatro che tocca temi di gelosia e onore, reinterpretati con maestria in un contesto di teatro amatoriale di qualità. A marzo il festival si concluderà con due eventi speciali dedicati alla musica italiana. Il 23 marzo, Gianluca Lalli e l’OrchestraIunata celebreranno Rino Gaetano con Gaetano Stralunato, uno spettacolo che ripercorre le canzoni più ironiche e provocatorie del cantautore romano. Infine, il 30 marzo, il palco del PalArte ospiterà Mister Volare – Omaggio a Modugno, un tributo commovente e appassionato al grande Domenico Modugno, interpretato da Tiberio Ferracane, per un viaggio musicale che racconta l’Italia attraverso le note di un’artista indimenticabile. I biglietti per i singoli spettacoli sono disponibili presso la biglietteria (7 euro, con l’eccezione dello spettacolo del 7 dicembre, il cui biglietto è di 10 euro). È possibile acquistare i biglietti anche online su i-ticket.it. Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni, il pubblico può contattare i numeri 335.5950528 e 338.8358540 o seguire gli aggiornamenti su @fabrica.festival. Questa stagione è un’opportunità per riscoprire la magia del teatro e della musica, dove tradizione e innovazione si incontrano. Il Fabrica Festival vi aspetta per celebrare insieme una nuova avventura culturale. ©RIPRODUZIONE RISERVATA