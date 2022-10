Musica – I Red Hot Chili Peppers tornano con ‘Return of the Dream Canteen’. Stanotte negozi aperti. Ecco dove

Musica – I Red Hot Chili Peppers tornano con ‘Return of the...

A 6 mesi dalla pubblicazione di “Unlimited Love”, che ha debuttato alla posizione #1 nella classifica Album di moltissimi paesi nel mondo i Red Hot Chili Peppers tornano con un nuovo lavoro in studio “Return of the Dream Canteen”, in uscita domani, 14 ottobre, su etichetta Warner Records.

I Red Hot Chili Peppers hanno scritto e registrato Return of the Dream Canteen durante le stesse sessioni del loro precedente album in studio, Unlimited Love (2022). Le sessioni hanno segnato il ritorno del chitarrista John Frusciante dopo un’assenza di dieci anni e hanno portato alla registrazione di cinquanta canzoni con il produttore Rick Rubin e l’ingegnere del suono Ryan Hewitt .

Red Hot Chili Peppers si confermano dunque come una band all’apice del successo che cavalca la cresta di un’innegabile onda creativa.

Il mese scorso la band ha preparato il terreno all’uscita di Return of the Dream Canteen con il nuovo brano “Eddie”. Oltre ad aver accumulato milioni di streaming, il brano ha immediatamente suscitato l’entusiasmo della critica. Billboard ha lodato “La chitarra classicamente serpeggiante di John Frusciante e il gustoso, jazzistico scatto del basso di Flea”, Rolling Stone lo ha riassunto come “un inno”.

All’annuncio dell’album la band ha presentato il singolo “Tippa My Tongue”, che ha appena raggiunto la posizione # 1 nella classifica delle radio Alternative in US . “Tippa My Tongue” fa aumentare il record della band per il maggior numero di #1 nella storia della Billboard’s Alternative Airplay Chart (15). I Red Hot Chili Peppers ottengono anche il loro quarto #1 nella Rock & Alternative Airplay Chart di Billboard. È la seconda volta che la band ottiene la posizione #1 in questa classifica, dopo le 14 settimane di permanenza di “Black Summer” al primo posto all’inizio di quest’anno. Nessun’altra band nella storia ha ottenuto due singoli alla posizione #1 della Rock & Alternative Airplay Chart di Billboard nello stesso anno.

Fin da subito, Rolling Stone ha definito “Tippa My Tongue” “un’avventura sessualmente suggestiva che evoca tutte le quintessenze dell’ampio catalogo della band funk-rock californiana”, mentre CLASH l’ha sintetizzata come “una masterclass dei Red Hot Chili Peppers”. Billboard ha dichiarato: “Il brano funk-rock ricorda i Chili Peppers di un tempo, con il frontman Anthony Kiedis che gioca con i doppi sensi dei testi”.

I Red Hot Chili Peppers hanno recentemente ricevuto il prestigioso Global Icon Award e hanno offerto una performance spettacolare agli MTV VMA. Il singolo n. 1 “Black Summer” ha vinto anche come Best Rock.

I Red Hot Chili Peppers danno il benvenuto a ‘Return of the Dream Canteen’

‘Il fatto che noi quattro vagassimo in un tempo e in un luogo meno definiti del solito – affermano i componenti della band – ha portato a più musica. La tenace scrupolosità di John nel trattare ogni brano ci ha aiutato a realizzare più materiale di quanto ne potessimo utilizzare. In un mondo in cui la pubblicazione di un singolo brano è lo standard, noi abbiamo deciso di pubblicare un doppio album. Ci sentiamo bene”.

Stasera in diverse città italiane apertura notturna straordinaria per acquistare il nuovo album della band

Per la pubblicazione, in Italia è prevista un’iniziativa per tutti fan della band: i negozi delle principali città italiane apriranno eccezionalmente questa sera, che precede la release di domani per permettere ai fan di acquistare l’album anche in una versione speciale e con un gadget in esclusiva in omaggio.

Questo l’elenco de negozi di dischi italiani che aderiscono all’iniziativa

PISTELLI E BARTOLUCCI CORSO DELLA GIOVECCA 2/4 FERRARA

DISCHI VOLANTI VIA FAMA 7 VERONA

DISCHINPIAZZA PIAZZA MAZZINI 35 MODENA

ANGOLO DELLA MUSICA VIA LEONARDO DA VINCI 47 UDINE

SEMM Music Store & More VIA OBERDAN 24/F BOLOGNA

DISC JOCKEY 70 VIA BORDIGALLO 1 CREMONA

MUSICATELLI PIAZZA XX SETTEMBRE 7 PORDENONE

SERENDEEPITY CORSO DI PORTA TICINESE 100 MILANO

CASA MUSICALE CORSO STAMIRA 68 ANCONA

DISCORSO VIA GARIBALDI 36 SACILE PN

PONTI NON SOLO MUSICA VIA TOGLIATTI 15 NOVELLARA

MONDO MUSICA VIA RADICI 15VEGGIA CASALGRANDE RE

MUSICAL BOX VIA XXV APRILE 58 BESOZZO VA

DE SANTI PIAZZA MARCONI 1 CASTELFRANCO VENETO TV

CASA DEL DISCO P.TTA VECCHI 2 (EX VIA FERRO) MESTRE VE

INDIE VIA INFERIORE 31 TREVISO

FLEXI VIA MACELLO VECCHIO 33 LUGO RA

FILMUSICA VIALE TRENTO 37 VALDAGNO VI

BERGAMO MUSICA VIA NAZIONALE 34 SERIATE BG

VARESE DISCHI GALLERIA MANZONI 3 VARESE

SKY STONE AND SONGS VIA VITTORIO VENETO 7 LUCCA

CORY MUSIC VIERI CSO ITALIA 89 AREZZO

SYMPHONY PIAZZA CAVOUR 23 LIVORNO

DISCO SHOP LARGO CAMPIDOGLIO 30 POGGIBONSI SI

MAISTRELLO MUSICA VIA DELLE ORCHIDEE 6 RIETI

GALLERIA DEL DISCO VERNICH SOTTOPASSO STAZ. FIRENZE

DISCOTECA LAZIALE VIA GIOLITTI, 263 ROMA

COMPACT Dischetteria VIA S PELLICO, 38B MONTEBELLUNA TV

FIREFLY VICO D. ASSELTA 5/7 POTENZA

RIVA MUSICA P.ZZA STESICORO 37 CATANIA

DISCLAN VIA ROMA 32 SALERNO

CAMARILLOBRILLODISCHI VIA P.S. MANCINI 9 AVELLINO

Fonoteca: di CULTURE LAB. Via Morghen, 31 C/F NAPOLI

DIAMANTIK VIA F. SEMERARO 3 MARTINA FRANCA TA

JUKE BOX SAS VIA CORNACCHIA 10 CASERTA

MUSICA E RICORDI VIA S.ANSELMO 7 AOSTA

MUZAK DISCHI CORSO NIZZA 27 CUNEO

EXIT MUSIC VIA TAPPARELLI D’AZEGLIO,43 SAVIGLIANO CN

CIGNA DISCHI VIA ITALIA, 10, 13900 BIELLA

DISCOCLUB VIA S. VINCENZO, 20 GENOVA

MONOLITH VIA PROV VALLECCHIA, 49 PIETRASANTA LU

SOUNDGARDEN CORSO VITTORIO EMANUELE, 110 L’AQUILA

FOTO CARLO STORE VIA Col. APROSIO, 153 VALLECROSIA IM

RITMI URBANI CORSO GARIBALDI, 49 S M CAPUA VETERE CE

CASA MUSICALE NICCOLI VIA DEI TINTORI, 20 PRATO

GOLD SOUNDZ VIA TIZIANO ASPETTI, 29 PADOVA

DISCO SHOP VIA C.PORTA 11/13 LECCO

Max