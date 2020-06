Musica live, cinema e teatri: si riparte, ecco come funzionerà tra chiuso e all’aperto

Come sappiamo, all’interno del nuovo Dpcm troveremo molti ‘graditi ritorni’ rispetto alle attività culturali, artistiche, ludiche e sportive.

Fermo restando che le discoteche, le Fiere ed i congressi, come spiega il Dpcm, “Restano sospese sino al 14 luglio 2020 le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi”, vediamo insieme di quali si tratta e come funzionerà e da quando:

Già come accennato ieri, dal 15 luglio saranno diverse le attività relative al settore dello spettacolo (come le discoteche e le fiere) che torneranno ad accogliere gli ‘appassionati’. Come spiega infatti il testo,”spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala”.

Attenzione però, in quanto ”Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza”.

Max