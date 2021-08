Musk lancia robot umanoide, si chiama Tesla Bot

Elon Musk ha mostrato il suo ultimo progetto, un elegante robot umanoide bianco e lucido, di dimensioni un po’ più piccole dell’uomo medio, progettato per eseguire compiti “pericolosi, ripetitivi e noiosi” – in futuro. Chiamato Tesla Bot, sarà pronto per la presentazione in forma di prototipo il prossimo anno, ha annunciato Musk – ma se non sarà così, non sarebbe la prima volta che un’innovazione promessa da Musk non sarà mantenuta.

I robot presenti sul palco con Musk ad un evento aziendale Tesla erano un modello simile a una statua che non faceva altro che stare fermo. L’altro era una persona con un costume e una maschera che eseguiva una danza folle. “Ovviamente, quello non era reale”, ha spiegato Musk dopo che il ballerino ha finito. “Il Tesla Bot sarà reale”. Musk ha mostrato una diapositiva con le specifiche del robot. Secondo la diapositiva, sarà alto un metro e ottanta e peserà 125 libbre, con una velocità massima di 5 mph (8 chilometri all’ora). “È destinato ad essere amichevole, naturalmente”, ha detto.

La rivelazione del robot è arrivata alla fine di un evento livestreamed pieno di dettagli tecnici sugli sforzi di Tesla nell’intelligenza artificiale. Se Musk stava scherzando sul robot, non l’ha permesso. Ha parlato della necessità di fornire un reddito universale a coloro che perdono il loro lavoro quando i robot prendono il sopravvento. “In futuro, il lavoro fisico sarà una scelta”, ha detto.