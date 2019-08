Nainggolan al Cagliari, i dettagli del clamoroso ritorno

L’Inter aveva fin da subito messo le cose in chiaro: Radja Nainggolan non rientrava nel progetto nerazzurro. Una scelta precisa e irrevocabile che ha messo il belga nella condizione di poter scegliere la sua prossima destinazione.

A Milano ha convinto a sprazzi dopo l’esperienza alla Roma che lo aveva consacrato come uno dei migliori centrocampisti del nostro campionato. Qualità, grinta e gol le sue migliori caratteristiche. Non abbastanza però per convincere Conte a puntare su di lui per il nuovo ciclo nerazzurro.

Nainggolan-Cagliari, una scelta di cuore

Sono state diverse le squadre che lo hanno corteggiato: Italia, Inghilterra, addirittura la Cina ha pensato al belga, che poco più che trentenne può dare ancora molto. Sono due però le società che più di tutte hanno fatto sul serio: Fiorentina e Cagliari.

Soprattutto i viola nelle ultime ore hanno provato in tutti i modi a convincerlo. La trattativa è andata avanti, è stata ad un passo dalla chiusura. Poi ci ha pensato il cuore a ribaltare tutto. Nainggolan ha infatti deciso di tornare al Cagliari, dove è già stato dal 2010 al 2014.

Una terra che conosce bene e che gli ha dato tanto. Una città che gli ha permesso di conoscere la moglie Claudia Lai, che ora sta lottando contro un terribile male. Una serie di circostanze che hanno spinto Radja a scegliere il ritorno a Cagliari, che fino a pochi giorni fa pensava quasi impossibile una trattativa del genere. Il cuore invece alla fine ha vinto: il centrocampista ha fatto di tutto per tornare in Sardegna, sacrificando anche parte dello stipendio.