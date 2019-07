Nainggolan, la Sampdoria ci prova: la situazione

La pazza idea è nata in poche ore: Nainggolan alla Sampdoria, una trattativa difficile ma un interesse reale. Il centrocampista belga è ormai fuori dal progetto Inter, è in cerca di una sistemazione e le richieste sono già diverse. Tra queste, come riporta Repubblica, c’è che quella della Sampdoria, che pera nel colpaccio.

A spingere per la chiusura della trattativa è Eusebio Di Francesco, neo allenatore blucerchiato che ha allenato Nainggolan alla Roma. Il rapporto tra i due è sempre stato positivo, con l’allenatore romano il Ninja si è espresso al meglio, per questo il rapporto si potrebbe ricucire anche a Genova. La trattativa rimane comunque complicata per via dell’alto ingaggio percepito da Nainggolan, ma la voglia di rilanciarsi del belga potrebbe portare ad una clamorosa fumata bianca.