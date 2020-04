Nando, il mostro del lago di Castel Gandolfo: un pesce d’aprile che appassiona

E’ vero che quest’anno, vista la tragedia in atto, di voglia di scherzare non ce ne è però, dopo averne discusso, abbiamo pensato che poter regalare un secondo di leggerezza, o concorrere alla bozza di un sorriso da parte dei nostri lettori, poteva essere un pensiero comunque affettuoso.

Dal pesce d’aprile al dinosauro del lago

Così, ‘onorando’ l’ormai ciclico dettame del 1°Aprile, tanto per rimanere in un clima ‘acquatico’, come pesce d’aprile ci siamo inventati la burla del ‘Mostro del Lago di Castel Gandolfo! Ebbene, davvero non ci aspettavamo che tale ‘burla’ finisse per esser creduta! Anche perché passare dal Nessie scozzese al ‘Nando’ dei Castelli Romani era già di per sé surreale. Eppure in tanti ci avete scritto chiedendo notizie, foto od informazioni.

E’ ancora viva la voglia di fare un sorriso

La cosa, per effetto boomerag, dobbiamo confessare che ci ha divertito molto ma, al tempo stesso, ci ha portato a riflettere su quanta voglia ci sia ancora in giro di appassionarsi, di voler (anche solo per un momento) prendere la distanze da una realtà che ci sta angosciando profondamente. Siamo dunque contenti se con allegria ed amicizia siamo riusciti a portare la vostra attenzione ‘altrove’. Grazie!

Il link di ‘Nando’, il Mostro del lago di Castel Gandolfo