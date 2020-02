Naomi Seibt: chi è l’anti Greta, avversaria sul cambiamento climatico

Sul fronte del cambiamento climatico sta emergendo una nuova figura di attivista, una sorta di avversaria di Greta Thunberg che si batte per comunicare la sua teoria di “allarmismo climatico”. Si chiama Naomi Seibt, è tedesca e anche lei molto giovane, in quanto ha solo 19 anni.

Naomi Seibt: chi è, età, Instagram, Youtube, madre, teorie dell’attivista anti Greta Thunberg sul cambiamento del clima

Naomi Seibt vive a Munster, in Germania, e da casa sua usa YouTube per denunciare “allarmismo climatico”, contrastando gli argomenti della giovane attivista Greta Thunberg. Per gli scettici del clima, è difficile competere con l’appello ai giovani del fenomeno globale Greta Thunberg . Ma un think tank americano spera di aver trovato una risposta: l’anti-Greta.

Naomi Seibt come Greta è bionda, eloquente ed europea. Ma lei denuncia “allarmismo climatico”, definisce la coscienza climatica “un’ideologia spregevolmente anti-umana” e ha persino utlizzato l’ormai famoso “How dare you?” di Greta per comunicare le sue teorie.

“È una voce fantastica per i mercati liberi e per il realismo climatico”, ha affermato James Taylor, direttore dell’Arthur B. Robinson Center for Climate and Environmental Policy presso Heartland Institute , un influente think tank libertario nella periferia di Chicago che vicino all’amministrazione di Trump.

A dicembre, Heartland ha invitato Naomi nel suo forum alla conferenza sul clima delle Nazioni Unite a Madrid, presentata come “la star” dell’evento. Il mese scorso Heartland ha assunto Naomi come il volto giovane della sua campagna per mettere in discussione il consenso scientifico sul fatto che l’attività umana sta causando un pericoloso riscaldamento globale.

Da quando ha lanciato la sua protesta due anni fa fuori dal parlamento svedese all’età di 15 anni, Greta ha suscitato proteste giovanili in tutto il mondo e nel 2019 è stata nominata “Person of the Year” della rivista Time, la più giovane che abbia mai vinto l’onore.

L’adolescente ha invitato le nazioni del mondo a ridurre la loro produzione totale di carbonio di almeno la metà nel prossimo decennio, dicendo che se non lo fanno, ” allora ci saranno conseguenze orribili “.

Naomi Seibt: “Giovani, non fatevi prendere dal panico. Previsioni sul clima esagerate”

Naomi Seibt, da parte sua, sostiene che queste previsioni di conseguenze terribili sono esagerate. In un video pubblicato sul sito web di Heartland, guarda la telecamera e dice: “Non voglio farti prendere dal panico. Voglio che tu pensi.”

Naomi ha affermato che il suo attivismo politico è stato innescato alcuni anni fa quando ha iniziato a porre domande a scuola sulle politiche di immigrazione liberale della Germania. Ha detto che la reazione di insegnanti e altri studenti ha rafforzato il suo scetticismo sul pensiero tedesco tradizionale. Più recentemente, ha affermato che guardare i giovani che si uniscono alle proteste settimanali “Fridays For Future” ispirate da Greta ha contribuito a stimolare la sua opposizione all’attivismo per il cambiamento climatico.

“Mi vengono i brividi quando vedo quei giovani. Stanno urlando e gridando e sono generalmente terrorizzati”, ha detto in un’intervista. “Non vogliono che il mondo finisca.” Naomi ha affermato di non contestare il fatto che le emissioni di gas serra stiano riscaldando il pianeta, ma sostiene che molti scienziati e attivisti hanno sopravvalutato il loro impatto.

“Non voglio convincere la gente a smettere di credere ai cambiamenti climatici causati dall’uomo, per niente”, ha detto. “Le emissioni di CO2 provocate dall’uomo hanno un impatto così forte sul clima? Penso che sia ridicolo da credere.”