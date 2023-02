Napoli, 14enne va in classe con una pistola a salve

(Adnkronos) – In classe con una pistola a salve. Uno studente di 14 anni è stato denunciato a Napoli per porto abusivo di armi. Nella tarda mattinata di ieri il ragazzo, che frequenta un istituto alberghiero, è stato sorpreso in possesso dell’arma, una fedele riproduzione della Walther Ppk resa famosa dai film di James Bond. Ad accorgersi della presenza dell’arma in classe è stato un insegnante. La pistola sarebbe scivolata dai pantaloni del ragazzo, cadendo sul pavimento. E’ subito scattata la chiamata al 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile, che hanno sequestrato l’arma e denunciato il minorenne per porto abusivo di armi.