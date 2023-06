(Adnkronos) – Il corpo senza vita di un 54enne è stato trovato all’interno di un’abitazione a Mariglianella, in provincia di Napoli. Il corpo presentava diverse ferite da punta e taglio. Sul posto, in via Torino, sono intervenuti i Carabinieri allertati dal 112, oltre al pm di turno e alla sezione rilievi del Nucleo investigativo dei Carabinieri di Castello di Cisterna. Al momento non si esclude alcuna pista.