Tre giovanissimi, due dei quali minorenni, di 15 e 16 anni, sono stati feriti a coltellate in una lite cominciata per futili motivi ieri sera in via Partenope, sul lungomare di Napoli, in una delle principali zone della movida. Per l’aggressione la polizia di Stato ha eseguito il fermo di un minorenne. Le indagini proseguono con il coordinamento della Procura dei minorenni, in attesa della convalida.