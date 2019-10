Napoli, Ancelotti: “Insigne? Gli ho detto che avrebbe fatto la differenza”

Carlo Ancelotti ha analizzato la vittoria del suo Napoli contro il Salisburgo che tiene ancora ampiamente in corsa gli azzurri per la qualificazione agli ottavi di Champions League: “Mi aspettavo cuore e grinta, perché per vincere qui bisogna sacrificarsi molto. È stata una partita avvincente, ci siamo stati per tutti i 90 minuti e abbiamo portato a casa un ottimo risultato. È una risposta importante, soprattutto nella gestione della partita. Siamo andati in vantaggio, poi abbiamo sofferto un po’ ma l’abbiamo ripresa. Insigne ha fatto un grandissimo gol”.

Ancelotti: “Mertens? Ha scelto la serata migliore per superare Maradona”

Ancelotti ha poi commentato il record di Mertens, che con la doppietta messa a segno ieri ha superato Maradona nella classifica dei più prolifici nella storia del Napoli: “E’ stata la serata migliore per farlo. Sia per lui che per noi. Il Napoli torna a vincere in Champions League in trasferta dopo tre anni. Piedi per terra e pensiamo alla prossima”.

Infine su insigne, tornato al gol dopo le polemiche: “Gliel’avevo detto prima della partita: “Non so quanto giocherai, ma so che determinerai la partita’. Lui può confermare. E l’ha determinata la partita”, ha concluso Ancelotti.