Napoli: arrestati due giovani per tentata estorsione dopo rapina

Nella notte tra venerdì e sabato, una rapina a Napoli ha portato all’arresto di due giovani coinvolti in un tentativo di estorsione. Gli agenti del Commissariato Scampia, durante il normale servizio di pattugliamento, hanno risposto a una segnalazione arrivata alla Sala Operativa. Giunti sul posto, hanno scoperto che due fratelli erano stati derubati da un gruppo di coetanei che, dopo averli aggrediti, si erano impossessati del loro scooter e di un telefono cellulare. I malviventi hanno poi cercato di estorcere una somma di denaro ai fratelli per restituire gli oggetti rubati, ma l’intervento tempestivo della polizia ha sventato il piano.

L’episodio si è verificato in via Janfolla, all’incrocio con via Miano. Due fratelli, mentre erano a bordo del loro scooter, sono stati avvicinati da un gruppo di giovani, anch’essi in sella a scooter. Il gruppo ha rapidamente bloccato i fratelli e li ha aggrediti con violenza, utilizzando anche un manganello telescopico per sopraffarli. Nel corso dell’attacco, i malviventi sono riusciti a sottrarre uno scooter e un telefono cellulare. I due fratelli, visibilmente scossi, hanno immediatamente contattato le autorità per denunciare l’accaduto.

Dopo il furto, i rapinatori hanno utilizzato il telefono rubato per contattare uno dei fratelli tramite un’app di messaggistica, avanzando una richiesta di denaro in cambio della restituzione del cellulare e dello scooter. La Polizia di Stato, informata del tentativo di estorsione, ha rapidamente messo in atto un piano di intervento. Gli agenti del Commissariato Scampia hanno organizzato un appostamento nel parcheggio della stazione della metropolitana di Piscinola, luogo concordato per lo scambio. Quando i malviventi sono arrivati per ritirare il denaro, i poliziotti sono intervenuti prontamente, arrestando i due sospetti e recuperando il telefono cellulare e le chiavi dello scooter rubato.

Dopo l’arresto, gli agenti hanno scoperto che lo scooter rubato era già stato segnalato come oggetto di furto in un precedente incidente. I due giovani, di 18 e 19 anni, entrambi residenti a Napoli, sono stati arrestati con l’accusa di rapina e tentata estorsione. Nel frattempo, i due fratelli vittime del furto sono stati denunciati per ricettazione, poiché lo scooter in loro possesso risultava rubato. Gli oggetti sottratti, tra cui il telefono cellulare e lo scooter, sono stati restituiti ai loro legittimi proprietari.

