Napoli, Arrestati due uomini a Ponticelli per detenzione di droga

A Napoli, nel quartiere di Ponticelli, la Polizia ha arrestato due uomini, un 20enne e un 32enne con precedenti, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Durante un controllo presso l’abitazione di uno dei due, già sottoposto agli arresti domiciliari, gli agenti hanno scoperto marijuana e hashish, occultati insieme a materiale per il confezionamento. Insospettiti, i poliziotti hanno esteso la perquisizione ad un attico condominiale, rinvenendo ulteriori quantità di droga, tra cui 7 involucri di marijuana e 10 panetti di hashish, per un totale di circa 1 kg. Entrambi gli uomini sono stati arrestati per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Insospettiti dall’atteggiamento dei due uomini, gli agenti hanno deciso di estendere la perquisizione a un attico condominiale utilizzato dai sospettati. Lì hanno scoperto un borsone contenente 7 involucri di marijuana, del peso complessivo di 300 grammi, oltre a 10 panetti di hashish e 13 involucri della stessa sostanza, per un totale di circa 1 kg. Entrambi, già noti alle forze dell’ordine per precedenti reati, sono stati arrestati per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’arresto dei due uomini a Ponticelli fa parte dei continui sforzi delle forze dell’ordine per contrastare il traffico di droga nel quartiere e in tutta Napoli. Le operazioni mirano a smantellare le reti di spaccio e a garantire maggiore sicurezza nelle aree maggiormente colpite dal crimine legato agli stupefacenti.

