Napoli Barcellona: dove vederla, probabili formazioni

Amichevole di gran prestigio per il Napoli che affronta a Miami il Barcellona. Il calcio di inizio è fissato questa notte, per le 1.30 italiane.

Napoli Barcellona streaming: quando gioca, orario della partita, formazioni

Ancelotti punterà sui migliori per questo test, pur dovendo rinunciare ad interpreti importanti come Allan e Koulibaly, ancora in vacanza. Stessa idea di Valverde, che però dovrà fare a meno della stella Leo Messi.

Probabili formazioni di Napoli Barcellona, con Ancelotti che organizzerà la squadra con il 4-2-3-1 che in fase difensiva diventa 4-4-2.

Fra i pali di sicuro Meret, mentre la coppia di centrali sarà composta da Manolas e Luperto con Hysaj e Ghoulam sulle fasce. In mediana torna la stellina Fabian Ruiz, che farà coppia con il nuovo acquisto Elmas, mentre Callejon e Insigne agiranno da esterni. In attacco, Mertens alle spalle di Milik.

Il 4-3-3 di Valverde per le probabili formazioni di Napoli Barcellona, invece, punterà sul tridente composto da Griezmann e Dembelè a supporto di Perez, con Suarez che scalpita. Il gioco sarà amministrato da De Jong con Puig e Rakitic; in difesa terzini Alba e Semedo, Umtiti e Pique al centro. In porta, dovrebbe giocare Neto.