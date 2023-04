Napoli, cadavere di donna in un giardino a Posillipo: non si esclude omicidio

(Adnkronos) – Il cadavere di una donna che indossava una felpa con cappuccio, è stato trovato oggi all’interno di un giardino in via San Pietro ai Due Frati nel quartiere Posillipo a Napoli. La vittima, dall’età apparente di 45-50 anni, era riversa a terra. La donna non aveva con sé alcun documento. Sul corpo non sono stati notati segni di violenza.

Sul posto sono giunti il medico legale e i carabinieri della sezione rilievi del nucleo investigativo di Napoli. Le cause del decesso saranno chiarite solo dopo l’autopsia disposta dalla Procura di Napoli. Per ora i carabinieri non escludono alcuna ipotesi.