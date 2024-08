Napoli, controlli stradali e operazioni antidroga: arresti e denunce

I Carabinieri della compagnia di Napoli Bagnoli hanno condotto un’ampia operazione di controllo nel quartiere Soccavo e nel rione Traiano, effettuando perquisizioni, controlli stradali e arresti. Tra le attività, sono state emesse sanzioni per infrazioni al codice della strada, sono stati arrestati individui in violazione di arresti domiciliari, e sono stati denunciati spacciatori e altri sospetti. L’operazione ha portato al sequestro di mezzi, droga, armi e strumenti di videosorveglianza, evidenziando una rete criminale attiva e la necessità di un monitoraggio continuo della zona.

In totale, sono state elevate 30 contravvenzioni per diverse violazioni del codice della strada, tra cui guida senza casco, assenza di copertura assicurativa e guida senza patente. Le sanzioni hanno raggiunto un ammontare complessivo di 39.971 euro e sei veicoli sono stati sequestrati. Gli agenti hanno arrestato un uomo sorpreso in strada nonostante fosse agli arresti domiciliari, e hanno denunciato un altro uomo di 62 anni che ha tentato di fuggire in scooter senza casco, coprendo con il piede la targa per evitare l’identificazione.

Aggiornamento ore 10

Nel corso delle operazioni di controllo, i Carabinieri hanno identificato due pusher, rispettivamente di 23 e 43 anni, in un locale situato in via Orazio Coclite, noto come punto di spaccio. Durante la perquisizione del locale, le forze dell’ordine hanno trovato una dose di cocaina e hanno scoperto un sofisticato sistema di videosorveglianza con cinque telecamere e un monitor. Inoltre, sono stati sequestrati vari materiali utilizzati per il taglio degli stupefacenti e una somma di 510 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo e medio taglio. Questo ritrovamento suggerisce un’attività organizzata e una rete di distribuzione di droga nella zona, che rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica.

Tra gli episodi degni di nota c’è la storia di un 42enne di Quarto, che è stato trovato a Napoli nonostante un divieto di ritorno nel Comune. Fermato inizialmente in via Anco Marzio alla guida di uno scooter senza patente, revocata in precedenza, l’uomo è stato denunciato e il mezzo sequestrato. Tuttavia, durante la notte, i Carabinieri lo hanno intercettato nuovamente, questa volta a bordo di un’auto. Dopo un tentativo di fuga e un breve inseguimento, l’uomo è stato fermato e denunciato una seconda volta. Questa ripetizione dei comportamenti criminali evidenzia un atteggiamento di sfida verso le autorità e un persistente rischio per la sicurezza pubblica.

Aggiornamento ore 10,30

Le perquisizioni nelle aree comuni di via Marco Aurelio hanno portato al ritrovamento di armi e droga. Gli agenti hanno sequestrato otto proiettili calibro 7,65, otto proiettili calibro 30 luger e dieci proiettili calibro 38 special, oltre a 150 grammi di hashish già suddivisi in dosi pronte per la vendita al dettaglio.

Aggiornamento ore 11