Napoli, De Laurentiis: “Ho rifiutato un’offerta da 2,5 miliardi”

“Quando un anno fa mi hanno offerto 2,5 miliardi e mezzo per il Napoli mi sono chiesto: mi servono? Ho origini napoletane ma avrei dovuto comprarmi un club in Inghilterra”. Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, intervenuto durante l’evento “Merger & Acquisition Summit 2023” organizzato dal Sole 24 Ore, ha parlato del suo Napoli.

All’evento “Le fusioni e le acquisizioni in Italia, i grandi investitori, le aree interessate e i protagonisti del settore”, il presidente azzurro ha invece ribadito: “In Italia siamo indietro anni luce se confrontati con l’Inghilterra ma anche rispetto a Spagna e Germania. Siamo il paese più bello del mondo ma purtroppo anche il più violento a causa della Mafia, della Camorra e della Ndrangheta e questo non aiuta”, ha iniziato il presidente azzurro.

Sul problema degli stadi: “Chi ci protegge? Gli stadi li dobbiamo fare per farceli distruggere? Anni fa fu lanciato un motorino a San Siro: dobbiamo mettere un freno. I comuni non mettono soldi per gli stadi perché non li cedono per un euro alle società che in realtà garantirebbero gli investimenti”.

