Napoli, De Laurentiis: “Osimhen? Non è in condizione di giocare con il Milan”

Napoli, De Laurentiis: “Osimhen? Non è in condizione di giocare con il...

Osimhen gioca o non gioca? E’ la domanda che da giorni si ripetono i tifosi di Napoli e Milan. Quelli azzurri vogliono riaverlo in campo al più presto, quelli rossoneri sperano di non averlo contro nell’andata dei quarti di finale di Champions League in programma domani.

Ancora non è certo se l’attaccante ci sarà contro i rossoneri, ma ad allontanare l’ipotesi di vederlo in campo sarebbe stato proprio De Laurentiis, ci cui Repubblica oggi riporta un virgolettato: “Osimhen non è nelle condizioni di giocare a Milano, purtroppo. Speriamo di riaverlo al massimo per il 18 al Maradona”.

Il presidente azzurro pochi giorni fa aveva parlato così della sfida ai rossoneri: “Non sono preoccupato per la sconfitta col Milan. Nella vita come nel calcio si vince e si perde e si pareggia. Bisogna vedere alla fine i risultati finali”.

E sul segreto del suo Napoli: “Saper fare il mercato, non avere alcuna difficoltà a levare le pecore nere. Si può anche arrivare a scadenza contrattuale. Visto che non ti sei mai sentito partenopeo o colore azzurro è bene che tu vada altrove. Noi ora abbiamo una squadra estremamente rinnovata, i giovani si sono resi conto di essere un unico corpo, siamo finalmente in undici o ventidue piuttosto che essere in tre, quattro, cinque, uno. Mi pare che si gioca per tutti, al di là dei risultati”.

