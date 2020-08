Napoli, ecco la nuova maglia trapelata online: tifosi furiosi

Svelata la nuova maglia ufficiale della SSC Napoli per la stagione 2020/2021. Come accade sempre in questo periodo dell’anno, il sito ufficiale ha mostrato la muta che Mertens e compagni indosseranno nella prossima stagione.

Ma questa volta, dietro l’evento un piccolo giallo, perché la maglia era trapelata online in anticipo per errore, scatenando reazioni contrastanti dei fan.

Ecco la nuova maglia del Napoli: scompare la patch rossa dello sponsor, presente il logo della Coppa Italia

La novità che salta all’occhio prima delle altre, nella nuova maglia della squadra di Gattuso, è la modifica “storica” all’aspetto dell’area main sponsor.

Entrambi i loghi presenti sul fronte della maglietta, infatti, vedono scomparire gli sfondi (rosso per il main sponsor, blu per quello secondario) lasciando semplicemente la scritta. Una sorte identica per lo sponsor presente sul retro della maglia.

E qui sono arrivate le ire dei tifosi sui social, in quanto in molti avrebbero preferito una sobria scritta bianca, in luogo di quella rossa, che secondo alcuni stona un po’ con l’azzurro della maglia.

L’altra novità, sicuramente più gradita, è il ritorno della toppa della Coppa Italia, vinta dal Napoli in finale contro la Juventus di Sarri.

Cambiano anche le altre due maglie di gioco: una sarà completamente bianca con inserti in verde scuro, l’altra invece blu notte con inserti in rosa.

Le maglie dei portieri invece avranno due colorazioni, lime e oro/marrone con inserti azzurri.