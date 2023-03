(Adnkronos) – Ritorno degli ottavi di finale di Champions League, stasera, tra Napoli e Eintracht Francoforte. Fischio di inizio alle 21 per il match che si disputerà allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Si tratta del secondo round tra i tedeschi e i biancazzurri, usciti vittoriosi per 0-2 nella partita d’andata. La partita non sarà trasmessa in chiaro ma in esclusiva e in diretta su Amazon Prime Video.