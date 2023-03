Napoli-Eintracht, Tar accoglie ricorso: biglietti in vendita per i tedeschi

(Adnkronos) – I tifosi dell’Eintracht Francoforte potranno essere a Napoli per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2023. Il Tar della Campania ha infatti accolto l’istanza cautelare del club tedesco ed è per questo sospeso il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Germania. Nel comunicato ufficiale si legge: “Il Tar accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende i provvedimenti impugnati nella parte in cui, in relazione alla partita in programma per il giorno 15 marzo 2023 tra Napoli ed Eintracht Frankfurt, è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Germania per tutti i settori dello stadio, con le precisazioni di cui in parte motiva e dunque con salvezza dei successivi provvedimenti dell’Amministrazione. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 4 aprile 2023. Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la segreteria del Tribunale che provvederà a dare comunicazioni alle parti”.