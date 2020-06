Napoli, festa Coppa Italia. Oms: “Tifosi sciagurati”

Napoli non ha dormito questa notte, è scesa in piazza. Le strade erano piene di sciarpe, di voci, di bandiere. Di persone ovviamente, tantissime. Riversate nelle piazze per festeggiare la vittoria della Coppa Italia contro la Juventus, che ha scatenato un’ondata di entusiasmo travolgente, tanto da spingere migliaia di tifosi ad aspettare l’arrivo della squadra a notte inoltrata.

I festeggiamenti sono stati immortalati da un’infinità di foto e video. Un fiume di gente tra le piazze, la maggior parte senza mascherine. La felicità è stata incontrollata e incontrollabile. Ha fatto discutere anche.

“Fa male vedere queste immagini”

Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), nella puntata odierna di Agorà ha detto la sua sulla festa dei napoletani scagliandosi contro i tifosi: “Sciagurati. Cosa vuole che le dica… Fa veramente male vedere queste immagini“. Ha detto il direttore dell’Oms, che ha stigmatizzato le immagini di festa.

Ha poi continuato: “In questo momento non ce lo possiamo permettere, per fortuna è accaduto a Napoli. Il governatore, il sindaco hanno messo in atto misure di controllo estremamente rigide e l’incidenza del virus è stata minore rispetto ad altri luoghi. Però vi ricordo ancora quanto ha contato la partita dell’Atalanta, all’inizio dell’epidemia, per quanto riguarda l’impatto immediato”, ha concluso.