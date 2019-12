Napoli, Gattuso atterrato a Capodichino: inizia la sua avventura azzurra

Inizia l’avventura di Gattuso al Napoli. L’ex Milan, come reso noto da Gianlucadimazrio.com, è atterrato in questi minuti a Capodichino, dove ad attenderlo c’era un taxi che lo porterà al centro sportivo azzurro, dove giocherà il primo allenamento prima della presentazione ufficiale prevista per il pomeriggio.

Ieri sera è arrivato l’esonero di Ancelotti dopo la vittoria sul Genk, oggi è il turno di Ringhio, che ha firmato un contratto fino a giugno 2020 con una clausola che allungherà la sua permanenza di un anno in caso di qualificazione in Champions League.

Ringhio è pronto ad una nuova sfida dopo quella al Milan, conclusa in estate tra qualche polemica. Il nuovo Napoli di Gattuso prenderà presto forma (prevedibile un cambio di modulo), intanto il nuovo allenatore guiderà il primo allenamento per conoscere la squadra in attesa del prossimo impegno di campionato.