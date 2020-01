Napoli, Gattuso: “Mertens e Koulibaly out, Lozano deve migliorare”

Non c’è niente da scherzare. Lo dice il volto di Gennaro Gattuso, lo dicono i suoi occhi. Lo dice esplicitamente in conferenza stampa. L’allenatore del Napoli sa che il momento è delicatissimo e che un’altra sconfitta potrebbe affossare il morale già ai minimi storici della sua squadra. La vittoria dell’Inter a San Siro ha alzato la scure, la Lazio potrebbe essere carnefice.

La sfida all’Olimpico contro la squadra di Inzaghi è fondamentale per il Napoli per alimentare speranze respinte dalla prima parte di stagione decisamente al di sotto delle aspettative. L’obiettivo dichiarato era lo scudetto, attualmente la squadra di Gattuso è fuori anche dalla zona euroepa. Una debacle senza pari che potrebbe assumere proporzioni ancora maggiori.

La conferenza stampa di Gattuso

Gattuso in conferenza stampa ha presentato la sfida con la Lazio si sabato: “Contro la Lazio bisogna dare continuità al gioco, continuità nel migliorare il palleggio e commettere meno errori di quelli commessi contro l’Inter. Dobbiamo giocare con serenità e tranquillità perchè i dati sono confortanti. Anche se contro i nerazzurri si sono visti dei miglioramenti. Noi domani giocheremo contro una squadra molto forte ed in forma, che all’inizio ha avuto difficoltà. La Lazio ha giocatori di grande tecnica e fisicità, i capitolini non hanno solo Immobile. Bisogna evitare di dargli profondità. La parola chiave è avere continuità nel migliorare”.

Sui singoli, a partire da Meret e Ospina: “Decido domani chi gioca. Koulibaly sta lavorando benissimo con la squadra da tre giorni, ma ha ancora un edema e non possiamo rischiare. Non me la sento di correre il rischio di perderlo per diverso tempo. Giocherà quando sarà al 100%. Domani potremmo valutare Di Lorenzo centrale, mi è piaciuto come ha lottato con Lukaku. La scivolata ci può stare. Mertens? Ha fatto le cure che doveva fare in Belgio, tornerà martedì sera”.

Su Lozano: “Lozano è molto forte, non è un caso che è riuscito a fare tanti goal. Deve dare continuità alla sua velocità, deve lavorare sulla forza delle gambe“, ha concluso.