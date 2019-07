Napoli, getta la figlia di 16 mesi dal balcone poi tenta il suicidio

La tragedia si è consumata a Napoli, a San Gennaro Vesuviano. Un uomo di 35 anni ha gettato la figlia di 16 mesi dal balcone del secondo piano, poi ha tentato il suicidio lanciandosi di sotto. La bambina è morta sul colpo, il padre è ricoverato in gravi condizioni al Cardarelli.

Dietro il gesto dell’uomo ci sarebbe una difficile situazione coniugale, con un’imminente separazione con la moglie. Il 35enne era in casa proprio con la donna quando con una scusa si è spostato in un’altra stanza dove ha messo in pratica il folle gesto. Era mezzogiorno quando dal balcone ha lanciato la figlia gettandosi a sua volta per tentare il suicidio. Sul posto ora indagano i Carabinieri in attesa di ulteriori dettagli.

Notizia in aggiornamento.