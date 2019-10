Napoli-Ibra, contratto di un anno e mezzo a massimo 4 milioni: le cifre della Gazzetta

La conferma è arrivata dallo stesso De Laurentiis: “Ibrahimovic al Napoli è più di una suggestione”. L’attaccante svedese è infatti un pallino del presidente azzurro, che da tempo cerca di portarlo in Italia.

A confermare tale ipotesi anche un articolo sulla Gazzetta dello Sport, che spiega i retroscena di questa operazione: Potrebbe essere un desiderio più che una suggestione, dipende da lui e non da me. Ogni cosa ha una sua logica. C’è qualcosa in ballo? Se ne sta parlando da qualche mese…». La questione, ovviamente, riguarda l’aspetto contrattuale”, scrive la Gazzetta citando le parole di Aurelio De Laurentiis.

Ibra-Napoli, le cifre

Approfondisce la rosea: “Ibra dovrebbe accontentarsi di uno stipendio «operaio», perché nella logica della gestione societaria, De Laurentiis non andrebbe mai a guastare il bilancio. In pratica, all’attaccante sarà offerto un contratto di un anno e mezzo, partendo da gennaio, a non più di 4 milioni di euro a stagione, rispetto ai 7,2 milioni di dollari che percepisce dai L.A. Galaxy, in Mls. A 38 anni compiuti per lui potrebbe essere un’occasione”, si legge nell’articolo.