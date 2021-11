Napoli, infortunio Insigne: salta la trasferta di Mosca

Brutta notizia per il Napoli. Dopo Osimhem, fuori per diverse settimane a causa delle fratture scomposte riportate nella gara con l’Inter, il club azzurro perde anche Insigne. L’attaccante infatti non partirà per Mosca, dove il Napoli è impegnato giovedì in Europa League contro lo Spartak Mosca.

A comunicarlo è il club in una nota: “Insigne ha svolto terapie e differenziato in palestra e non prenderà parte alla trasferta di Mosca a causa di una tendinopatia da sovraccarico al ginocchio destro”. Una notizia che preoccupa soprattutto Spalletti, che dovrà reinventare l’attacco nelle prossime gare.

Non sono stati comunicati i tempi di recupero di Insigne, ma è possibile che sia in dubbio anche per la prossima gara in campionato contro la Lazio in casa. In quel caso Spalletti dovrebbe cercare in fretta una soluzione. Le alternative non sono molte: se dovesse recuperare Politano, anche lui non al meglio, il tridente potrebbe essere composto dall’italiano, Lozano e uno tra Mrtens e Petagna.

Il Napoli, dopo l’ottimo avvio di stagione, ha trovato la prima sconfitta in campionato contro l’Inter. Un risultato che di certo non ridimensiona gli obiettivi azzurri, che ora dovranno fare i conti però con assenze importante. Osimhem, infatti, tra poche settimane partirà per la Coppa d’Africa insieme ad Anguissa, anche lui infortunato, lasciando di fatto scoperto l’attacco azzurro.