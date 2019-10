Napoli, Insigne su Ancelotti: “Ho avuto degli screzi, ma lo stimo molto”

La quiete dopo la tempesta. O per meglio dire: l’abbraccio dopo le polemiche. Hanno chiuso nel migliore dei modi un periodo complicato Lorenzo Insigne e Carlo Ancelotti, apparsi ai ferri corti nell’ultimo periodo.

Il talento azzurro ha deciso la delicata sfida di Champions League contro il Salisburgo, e la prima cosa che ha fatto è stata abbracciare proprio Ancelotti, mettendo a tacere mugugni e malumori. Ai microfoni di Sky Sport Insigne ha commentato proprio quel gesto: “Come ho ribadito ho avuto qualche screzio col mister ma è acqua passata, lo stimo tanto: è un grande allenatore che mi ha sempre dato fiducia e fatto sentire importante. Ho sbagliato in qualche atteggiamento, ho chiesto scusa e ci siamo chiariti”.

Insigne: “Accettiamo le scelte dell’allenatore”

Insigne ha poi continuato ai microfoni di Sky Sport: “Ero sereno, accettiamo le scelte dell’allenatore. Per vincere queste partite serve tutta la squadra, anche Llorente ed Elmas hanno dato il loro contributo: è la strada giusta. Siamo contenti della vittoria ed è giusto festeggiare. Ora restiamo tranquilli, pensiamo al campionato dove giocheremo in trasferta e dobbiamo fare punti”. La dedica per il gol è auna persona speciale per Insigne: “Volevo mandare un forte abbraccio a Tommaso, il nostro magazziniere, che ha avuto un piccolo incidente”.