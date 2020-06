Napoli-Juve, probabili formazioni, orario e dove vederla in Tv

Torna il calcio, tornano i primi trofei. Il nuovo mondo si apre alla vittoria, quella della Coppa Italia. Che oggi decreterà la prima squadra italiana a vincere un titolo in questa stagione. Un traguardo importante in un periodo in cui a farla da padrona è stata l’incertezza. Di riprendere, di giocare. Che tutto sarebbe tornato come prima.

Ancora non è così, perché uno stadio senza tifosi è un corpo senz’anima, ma il pallone rotola ancora sul quel prato verde. E tanto basta per dire: sì, il calcio c’è ancora. A dimostrarlo la finale di questa sera tra Napoli e Juve, che oltre a designare la regina della Coppa Italia assegnerà il primo trofeo italiano a uno tra Sarri e Gattuso.

Napoli-Juve, chi gioca stasera

La finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus sarà visibile questa sera a partire dalle oe 21 su Rai 1, naturalmente in chiaro. Un evento che senza dubbio sarà seguitissimo per la sua importanza e per la voglia degli appassionati di rivedere al cielo un trofeo in attesa del campionato che riprenderà il 20 giugno. Di seguito le probabili formazioni di Napoli e Juve:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. All.: Sarri.