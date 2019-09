Napoli, Koulibaly: “Vinceremo lo scudetto”

Non si nasconde Koulibaly, ci mette la faccia e punta lo scudetto: “Lo vinceremo noi”. Personalità da grande, soprattutto se si considera che appena pochi giorni fa un suo maldestro autogol ha lanciato la Juve verso la prima vittoria contro una diretta rivale alla vetta del campionato.

Una sconfitta che ha bruciato in casa Napoli, ma che non ha abbattuto lo spirito della squadra di Carlo Ancelotti, sempre convinta di poter fare felice la città con il tanto inseguito scudetto sfuggito agli azzurri per un soffio negli ultimi anni.

Napoli, Koulibaly: “L’autogol? Guardo avanti”

Koulibaly è già proiettato al futuro, non si guarda indietro. L’autogol fa male, ma è già acqua passata. Ha superato il momento poco felice grazie all’aiuto della piazza, da sempre vicina alla squadra anche nei momenti di difficoltà, come commenta lo stesso Koulibaly in un’intervista al Corriere dello Sport: “La sconfitta di Torino non lascia tracce. E poi il campionato è appena cominciato. Napoli non ti tollera, ti ama. Ne ho avuto testimonianza e ripetutamente, non solo nei momenti felici ma anche nella quotidianità. Una delle giornate dure, quella dopo l’autorete con la Juve, me l’ha addolcita la gente. Mi sono ripreso molto in fretta”.

Il difensore si scaglia poi nuovamente contro il razzismo, dando seguito alla sua battaglia personale che porta avanti da tempo: “La Champions è un brivido. La pelle d’oca. Napoli-Liverpool sa di nuovo di spettacolo. Ecco io a chi ci fischia e a chi ci offende voglio dire solo che noi siamo qui per dare qualcosa di nostro, per divertire e divertirci, per condividere certe emozioni. Che senso ha fare il verso della scimmia?”, ha concluso Koulibaly.