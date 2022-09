Napoli-Liverpool, dove vederla oggi in tv e streaming

(Adnkronos) – Il Napoli ospita il Liverpool allo stadio Maradona per la prima giornata del Gruppo A di Champions League oggi mercoledì 7 settembre. Calcio d’inizio alle 21. Il match degli azzurri sarà trasmesso in diretta ed esclusiva su Amazon Prime Video. Per vedere la partita in televisione è necessario scaricare l’app di Amazon Prime Video su una smart tv compatibile o su console. Per guardare il match in diretta streaming bisogna utilizzare l’app di Amazon Prime Video, disponibile su smartphone o tablet, oppure collegarsi al sito Prime Video.