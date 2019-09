Napoli, Lozano: “Che emozione le parole di Ronaldo dopo il gol”

Il soprannome Chucky, come la bambolina assassina dell’omonimo film horror, non deriva certo dall’aspetto sinistro delle sue fattezze, che anzi lasciano trasparire dagli occhi buoni e il sorriso dolce il profilo di un ragazzo per bene. Hirving Lozano è però spietato davanti ai portieri avversari, per cui non prova alcuna pietà.

In campo emerge il veleno di un carattere ambizioso, pronto a prendersi tutto. E a qualsiasi mezzo. Lotta, scalcia e fa a sportellate. Si insinua nelle difese avversarie e quando meno te lo aspetti ti punisce. L’attaccante messicano del Napoli ha dimostrato tutta la sua freddezza anche nella gara con la Juventus, quando entrato a partita in corso ha dato seguito al gol di Manolas che aveva iniziato un’impensabile rimonta.

Lozano: “Ronaldo mi ha dato il benvenuto”

Terzo debutto in tre squadre diverse, terzo gol. Lozano è il re dei gol all’esordio. E quello con il Napoli è stato bagnato anche da un augurio speciale, fatto da uno dei più grandi: “Quando c’è stato l’ultimo gol Cristiano Ronaldo si è avvicinato e mi ha fatto i complimenti. Mi ha dato il benvenuto in Italia. È stato qualcosa di molto bello perché lui è un giocatore spettacolare, di un’altra categoria. Mi è piaciuta molto la partita perché la squadra è stata fantastica nonostante giocasse contro grandi giocatori, non solo Cristiano”.

Il messicano racconta poi il segreto per far gol ad ogni debutto: “Non faccio nulla di particolare, ho sempre voglia di giocare e tutto viene naturalmente. E’ questo che mi succede, metto sempre lo stesso impegno in ogni partita e questo mi ha portato a segnare un gol al debutto anche a Napoli. Prima di tutto, però, pensavo a convincere l’allenatore. Non avevo parlato con lui ed entrare nell’intervallo in uno stadio spettacolare è stato molto bello”, conclude Lozano.