(Adnkronos) – Un bambino di 8 anni è morto dopo aver accusato un malore durante una lezione di educazione fisica in una scuola di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. Il bambino è stato portato in ambulanza all’ospedale di Castellammare di Stabia, dove è deceduto. Ancora da accertare le cause del malore che ha colto il bambino. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio. Indagano sull’accaduto i Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia.