Napoli, Manolas: “La difesa non è un problema”

Manolas è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di Champions League con il Salisburgo e per analizzare il momento poco felice del Napoli: “Non sono qui per commentare il ritiro, è una scelta della società. Non capisco i drammi che stiamo facendo in questo momento: abbiamo giocato appena quattordici partite, vedo troppa confusione e troppa critica a questa difesa”.

“I gol non sono colpa del singolo”

“La mia coppia con Koulibaly? Abbiamo giocato insieme solo sei partite, in alcune abbiamo fatto molto bene, poi ricordiamoci che non si difende solo in due o in quattro, ma in undici. Quando prendiamo gol non è colpa del singolo, ma di tutti. Dobbiamo lavorare di più sull’aspetto difensivo”.

Ha continuato il difensore greco: “Neanche io riesco a spiegarmi alcune prestazioni: siamo una squadra forte che deve giocare tutti i 90 minuti in un certo modo se vuole ottenere risultati importanti. Dobbiamo avere più fame, anche a Roma non siamo partiti bene poi abbiamo gestito anche senza segnare. Sul loro secondo gol è finita la partita. Dobbiamo fare meglio, siamo pieni di grandi calciatori”, ha concluso Manolas.