Napoli-Milan, Pioli: “Giochiamo come Sinner e vinciamo”

(Adnkronos) – “Milan, fai come Sinner”. Stefano Pioli, allenatore dei rossoneri attesi domani dal Napoli capolista, invita i campioni d’Italia a seguire l’esempio di Jannik Sinner, vincitore contro Carlos Alcaraz, numero 1 del tennis mondiale, nella semifinale dell’Atp Masters 1000 di Miami.

“Se domani giochiamo da Milan possiamo vincere”, dice Pioli. “Durante la sosta ho detto ai ragazzi che non è cambiato niente: a tre mesi dalla fine della scorsa stagione nessuno credeva in noi, così come quest’anno nessuno crede che possiamo battere il Napoli e che possiamo arrivare tra le prime quattro. Questa stagione può diventare gloriosa o negativa. Ci ricordiamo bene cosa abbiamo fatto l’anno scorso, ma ora non conta più: speriamo di fare bene nelle ultime 10 di campionato e speriamo nelle ultime 5 di Champions”, aggiunge Pioli.

“I prossimi due mesi saranno decisivi e possiamo ancora fare tanto”, aggiunge prima di spostarsi sul campo da tennis: “Sinner ha giocato di qualità e mentalità, tutte cose che servono per vincere una grande sfida, e serviranno anche a noi. Gli ultimi due mesi sono stati sotto tono in campionato, ma la squadra non ha dimenticato quello che deve fare”.