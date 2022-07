Napoli, morta vicesindaco Maria Filippone

(Adnkronos) – E’ morta Maria Filippone, vicesindaco di Napoli e assessore con delega all’Istruzione. Aveva 68 anni. Filippone era ricoverata da oltre un mese nel reparto di Cardiologia del policlinico universitario della Federico II.

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, tutti gli assessori e l’intera Amministrazione comunale “si stringono forte alla famiglia” di Maria Filippone “per la dolorosa perdita”. “Se ne va una persona straordinaria, generosa e illuminata che ha sempre messo al centro della sua vita la passione civile e il bene comune”, dichiara Manfredi. “Mia era e sarà per sempre un punto di riferimento per la città”, aggiunge Manfredi.

“Sono vicino alla famiglia della professoressa Mia Filippone, prematuramente scomparsa, della quale ricordo l’amore per i ragazzi e per la scuola pubblica ed il suo costante impegno per la città e per il suo riscatto, soprattutto attraverso la cultura”, il messaggio di cordoglio di Luigi de Magistris, ex sindaco di Napoli.

Filippone era stata nominata vicesindaco della Giunta comunale guidata da Gaetano Manfredi, rivestendo così il suo primo incarico politico dopo una lunga carriera nel mondo della scuola. Dopo la laurea con 110 e lode in lettere classiche all’Università “Federico II” di Napoli, ha insegnato per molti anni latino e greco, prima al liceo classico “Imbriani” di Pomigliano d’Arco e poi al liceo classico “Genovesi” di Napoli.

Durante gli anni di insegnamento ha curato a lungo la formazione dei docenti, collaborando col Cidi di Napoli e con le Università partenopee, è stata coautrice di libri scolastici della Rizzoli dedicati all’apprendimento della grammatica e della sintassi latina, ha ricoperto per molti anni l’incarico di vicepreside, e ha partecipato alla serie televisiva prodotta dalla Rai e condotta da Michele Mirabella “Amor Roma”.

Vincitrice del concorso a dirigente scolastico, dal 2007 è stata preside dell’Istituto tecnico tecnologico “Marie Curie”, successivamente del polo umanistico “Antonio Genovesi” e del liceo classico “Jacopo Sannazaro” di Napoli e ha svolto incarichi per conto dell’Ufficio scolastico regionale della Campania.