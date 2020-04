Napoli, morto un poliziotto nel tentativo di sventare una rapina

Un poliziotto di 37 anni, l’agente scelto Pasquale Apicella, è morto a Napoli nel tentativo di bloccare una rapina in banca. L’agente era alla guida della volante intervenuta in via Abate Minichini, in zona Capodichino, quando è stata travolta dalla vettura dei tre rapinatori in fuga. Nello scontro anche un altro agente è rimasto ferito.

I poliziotti del commissariato di Secondigliano si erano precipitati sul posto dopo una segnalazione al 113 verso le 4 di questa mattina. Tre rapinatori, che scappavano su un’Audi A4 da un’altra volante dopo aver scassinato un atm dell’agenzia credit agricole, hanno imboccato contromano via Calata Capodichino, strada dalla quale arrivava la pattuglia con a bordo Pasquale Apicella e l’agente ferito. L’impatto è stato violentissimo. Il parabrezza della volante è stato distrutto e il motore dell’auto in fuga è sbalzato fuori. L’agente della polizia è stato soccorso e portato in ospedale, ma non c’è stato nulla da fare. “Siamo vicini alla famiglia”, ha detto il questore Alessandro Giuliano.

Due malviventi sono stati bloccati e portati in ospedale, piantonati dalla polizia. Sono stranieri residenti in un campo rom nel napoletano, rimasti feriti anche loro nello scontro. Il terzo ladro, riuscito a fuggire, è ricercato dalla polizia.

Pasquale Apicella era in polizia dal 2014, dal dicembre 2019 al commissariato di Secondigliano. Lascia la moglie e due figli piccoli.

Mario Bonito