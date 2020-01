Napoli-Perugia Coppa Italia, probabili formazioni e dove vederla in TV

Riprendere confidenza con la vittoria: questa la parola chiave in casa Napoli, che in campionato fatica a trovare i 3 punti. È successo anche all’Olimpico contro la Lazio. Nonostante la prestazione positiva la squadra di Gattuso è uscita sconfitta per 1-0 alimentando così il dispiacere di una stagione che sembra maledetta. Per questo la partita in Coppa Italia con il Perugia diventa fondamentale.

Ovvio, la vittoria in Coppa Italia non sarebbe sintomo di ritrovata fiducia, ma darebbe quantomeno un segnale di vita fondamentale per non sprofondare ulteriormente in una spirale negativa che in questa prima parte di stagione ha risucchiato il Napoli, partito per vincere il campionato e ora lontano anche dalla zona europea.

Dove vedere in TV Napoli-Perugia di Coppa Italia

La partita in programma oggi alle 15 sarà visibile in chiaro su Rai 2, mentre per chi non potesse vederla in diretta avrà la possibilità di farlo in differita tramite l’ausilio di Raiplay. Rino Gattuso si troverà di fronte il Perugia, squadra con cui ha iniziato a muovere i primi passi da calciatore professionista prima di andare in Scozia e tornare in Italia, nel Milan.

Il passato che diventa fondamentale per il futuro, perché una mancata vittoria oggi metterebbe il Napoli di fronte alla certezza che la squadra sia destinata ad una stagione di sofferenza. Gattuso per la gara di coppa Italia contro il Perugia metterà in campo una squadra leggermente diversa rispetto a quella vista con la Lazio. Ci sarà Lozano, desideroso di trovare spazio e minuti per convincere l’allenatore azzurro. In difesa Luperto affiancherà Manolas, con Di Lorenzo dirottato nel suo ruolo originario.

Napoli-Perugia, probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Elmas; Lozano, Milik, Insigne

PERUGIA (3-5-2): Fulignati; Falasco, Gyomber, Sgarbi; Rosi, Falzerano, Carraro, Buonaiuto, Nzita; Falcinelli, Iemmello