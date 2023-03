(Adnkronos) – Omicidio a Giugliano, in provincia di Napoli dove poco dopo le 20 in via Solimena un ragazzo di 26 anni, Antonio Bortone, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dopo una segnalazione per gli spari e hanno trovato il giovane, poi deceduto sul posto nonostante l’intervento dei sanitari del 118, raggiunto da diversi colpi. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica e la matrice dell’accaduto.