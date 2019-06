Napoli-Roma, asse di mercato: sì Manolas e Diawara

Si avvicina all’ufficialità l’accordo di calcio mercato tra il Napoli di De Laurentiis e la Roma di James Pallotta relativo al passaggio in casacca partenopea di Kostas Manolas e, al contempo, del centrocampista Diawara alla corte del neo tecnico giallorosso Fonseca.

34 milioni di euro per Manolas, 18 per Diawara: Napoli e Roma trovano l’accordo per la doppia operazione

La situazione, emersa qualche settimana fa e alimentata dalle dichiarazioni pirotecniche del patron degli azzurri, sta arrivando al capolinea e ai reciproci fiori d’arancio perchè, reciprocamente, come si evince, i due club hanno trovato l’intesa per soddisfare le rispettive esigenze.

La Roma, da una parte, ha bisogno di monetizzare forti entrate entro il 30 di Giugno per rientrare nei paletti del fair play finanziario e, nello stesso momento, di un mediano dopo l’addio di Daniele De Rossi e la (probabile) uscita anche del francese Nzonzi.

Dall’altro lato il Napoli, perso Albiol, era alla ricerca di un centrale difensivo autorevole, maturo, sicuro e di esperienza internazionale che sapesse sposarsi con le caratteristiche tecniche di Koulibaly: e Manolas sembra essere perfetto per il ruolo.

L’unico inconveniente, quello delle cifre e delle tempistiche sembra essere stato aggirato dall’intesa tra le parti: 34 milioni di euro per Manolas, 18 per Diawara, ecco l’intesa.

Dunque il difensore greco rinforzerà la retroguardia di Ancelotti mentre il mediano ex Bologna arriverà alla Roma, ma solo dopo il 30, per non aggravare la plusvalenza giallorossa ma nel contempo ammortizzare i costi dell’operazione in uscita da parte degli azzurri.

Kostas Manolas sarà dunque un giocatore del Napoli: firmerà un contratto dal 3,5 milioni di euro più bonus a stagione. Manolas è stato stimato intorno a un valore di 34 milioni di euro da club giallorosso che otterrà così una plusvalenza da 30 milioni. Nell’operazione come detto, con tempistiche diverse, entra anche Diawara, la cui valutazione sembra essere sui 18 milioni più due di bonus. Presto, per entrambi, le visite mediche.