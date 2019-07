Napoli, si complica la trattativa per James Rodriguez: idea Pépé come alternativa

Ancelotti lo ha fatto capire in pubblico e lo ha ribadito in privato: vuole James Rodriguez. Il colombiano è in cima alla lista dei desideri dell’allenatore azzurro, che lo ha già allenato con profitto ai tempi del Real Madrid. La trattativa per il fantasista di proprietà del Real e negli ultimi due anni al Bayern Monaco sembrava procedere spedita, ma nelle ultime ore ha subito un rallentamento.

Il motivo della frenata appare chiaro: Napoli e Real non riescono a trovare un punto d’incontro sulle modalità di pagamento. La società del presidente De Laurentiis vorrebbe chiudere l’affare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, gli spagnoli accetterebbero invece solo una cessione a titolo definitivo. Una distanza che potrebbe essere colmata nei prossimi giorni nel caso in cui una delle due società facesse un passo verso l’altra.

Napoli, l’alternativa a James potrebbe essere Pépé

In questa fase di stallo intanto l’Atletico Madrid sta provando ad inserirsi nella trattativa, che potrebbe procedere spedita solo a certe condizioni. Le prossime ore saranno decisive per capire se il Napoli avrà davvero la forza, o la volontà, di chiudere l’accordo con il Real Madrid per James, il fantasista espressamente richiesto da Carlo Ancelotti.

Proprio per le difficoltà evidenziate nella trattativa con i Blancos, il Napoli si sta guardando intorno alla ricerca di possibili alternative al colombiano. In questo senso la società azzurra sta valutando l’ipotesi Pépé, giocatore ivoriano del Lille. La trattativa appare comunque difficile perché sul giocatore c’è l’interesse del Psg e la cifra richiesta dai francesi si aggira intorno ai 65 milioni di euro. L’interesse del Lille per Ounas potrebbe però favorire una trattativa che al momento è da considerare solo un’idea.