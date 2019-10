Napoli, sottoscritta la convenzione d’uso del San Paolo: il comunicato

Attraverso un comunicato apparso sul sito della società, il Napoli ha reso noto di aver trovato l’accordo con il comune per la convenzione dello stadio San Paolo per altri 5 anni: “Il Comune di Napoli e la Società Sportiva Calcio Napoli hanno sottoscritto oggi la convenzione della durata di cinque anni, rinnovabili per ulteriori cinque, per la concessione d’uso dello Stadio San Paolo, alla presenza del Sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Dinanzi al Segretario Generale del Comune Patrizia Magnoni e del Direttore generale Attilio Auricchio hanno firmato la convenzione il Presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis e la dirigente del Servizio comunale Grandi Impianti Sportivi, Gerarda Vaccaro, assistiti dagli avvocati dell’Amministrazione comunale e della Società Antonio Andreottola, Arturo Testa e Valentina Comello.

Erano altresì presenti per il Comune di Napoli l’Assessore allo sport Ciro Borriello e il Presidente della Commissione consiliare Carmine Sgambati. Per la Società Sportiva Edoardo De Laurentiis, Vice Presidente, Andrea Chiavelli, Amministratore delegato, ed Alessandro Formisano, Head of operation, Sales & Marketing. Grande soddisfazione per l’intesa raggiunta è stata espressa dai vertici del Comune e del Napoli che hanno sottolineato l’importante e proficuo lavoro svolto soprattutto negli ultimi anni per giungere alla sigla della convenzione di oggi”, conclude il comunicato.