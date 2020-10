Napoli, stampavano banconote false: arrestate quattro persone

Sono quattro le persone arrestate in flagranza in una fabbrica a Napoli, quadrante est della città, mentre erano intente a stampare e confezionare banconote della nuova serie Europa. I finanzieri del nucleo speciale di polizia valutaria di Roma insieme al nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli, una volta entrati nell’edificio, hanno trovato 68.000 banconote contraffatte, per un valore nominale complessivo di un milione di euro. Banconote da 20, 50, 100 e 200, ma anche da 5 euro: un taglio insidioso per i cittadini per il modesto valore.

Gli indagati, percettori del reddito di cittadinanza secondo quanto emerso da ulteriori accertamenti, sono ora accusati di produzione e commercializzazione di banconote contraffatte.

Mario Bonito