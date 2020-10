Napoli, tensione e scontri in piazza per il coprifuoco

Tensione e guerriglia a Napoli dove un centinaio di persone si sono radunate per protestare contro il coprifuoco, la ‘nuova’ misura restrittiva adottata per fermare l’aumento dei contagi. In particolare scontri tra manifestanti e polizia davanti alla sede della Regione Campania, tra il lungomare di via Partenope e via Santa Lucia. Contro la sede sono stati lanciati fumogeni e bombe carta. Vincenzo De Luca, governatore della Campania, nel mirino della rabbia dei cittadini. “La salute prima di tutto, ma senza soldi non si cantano messe”, recita uno striscione del corteo.

Big anti-regional government #COVID19 restrictions protests are happening right now in #Naples , #Italy. The situation seems to be out of control, thousands of people in the streets fighting with police, also stormed the regional government offices. #Napoli #protest #coronavirus pic.twitter.com/q7bY12QB5c — Jakub Wondreys (@JakubWondreys) October 23, 2020

Nel pomeriggio di oggi De Luca ha chiesto al governo di prendere decisioni drastiche. “Siamo a un passo dalla tragedia – ha detto in una diretta su Facebook – bisogna chiudere per 30, 40 giorni, poi si vedrà. Senza decisioni drastiche non possiamo reggere”.

Mario Bonito