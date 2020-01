Napoli, ufficiale l’arrivo di Rrahmani: il comunicato

Il Napoli soffre e cade, ancora e ancora. La squadra azzurra ha perso anche contro la Fiorentina in casa, lasciando spazio a critiche e malumori che nel gir si poche settimane si sono propagate in tutta la città. L’unica ancora di salvezza è l mercato, che a gennaio ha già portato in dote a Gattuso due centrocampisti.

Lobotka e Demme si sono già vestiti d’azzurro per aiutare la squadra a risollevarsi dal momento complicatissimo. Un doppio acquisto per far felici Gattuso e la piaza, anche se al momento i frutti ancora non si sono visti complice anche l’ennesima sconfitta che ha portato ulteriore sconforto in un ambiente già al limite.

Napoli, ecco Rrahmani

Dopo gli arrivi di Demme e Lobotka il Napoli ha perfezionato anche l’acquisto di Rrahmani, centrocampista del Verona che a giugno indosserà la maglia azzurra. Il giocatore è stato infatti ufficializzato ma rimarrà in prestito al Verona fino a fine stagione.

Questo il comunicato ocn cui il Napoli ha ufficializzato l’arrivo di Rrahmani, pronto ad incantare il San Paolo dopo essere maturato ulteriormente a Verona: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Amir Kadri Rrahmani e contestualmente di averlo girato in prestito all’Hellas Verona fino al 30 giungo 2020”, conclude la nota.