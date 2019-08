Napoli, visite mediche per Lozano: ecco chi è l’acquisto più caro del club azzurro

In Messico lo chiamano ‘La bambola assassina”, ma a vederlo da vicino sembra tutto fuorché nocivo. Ha la faccia da ragazzino e il sorriso buono, ma nonostante questo non è abituato a risparmiare i portieri avversari. Hirving Lozano è il nuovo acquisto del Napoli, il colpo più costo della storia della società azzurra.

Trentotto milioni di euro per un ragazzo del ‘95, così il presidente De Laurentiis ha voluto lanciare un chiaro segnale al campionato. Il Napoli c’è e vuole concorrere per lo scudetto: Lozano sarà un elemento chiave per lottare per le primissime posizione.

Napoli, chi è Lozano

Messicano, classe 1995, ha iniziato in patria prima di passare in Olanda, al PSV. Attaccante mobile e letale, può agire da prima punta ma dà il meglio di sé quando affianca un altro attaccante. Il suo soprannome è ‘Chucky’, come la bambola assassina del film.

E’ atterrato a Roma nella giornata di ieri con un volo privato, ad attenderlo c’era qualche tifoso del ‘Napoli club Ostia’, Qualche selfie epoi dritto in macchina per raggiungere l’hotel dove ha pernottato prima delle vsite mediche che sta svolgendo in questi minuti sempre a Roma, nella clinica Villa Stuart.